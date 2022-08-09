«Поймал русалку»: Прилучный помиловался с Брутян на камеру, не отпуская ее изящную руку

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он смог прославится, когда снялся в сериале «Закрытая школа». Рядом с актером много лет находилась Агата Муцениеце.

Она подарила ему двоих детей. Однако после почти 10 лет отношений они развелись. Завидный холостяк два года скрывал личную жизнь, но теперь он открыто делится кадрами с новой избранницей.