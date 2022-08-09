«Поймал русалку»: Прилучный помиловался с Брутян на камеру, не отпуская ее изящную руку

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он смог прославится, когда снялся в сериале «Закрытая школа». Рядом с актером много лет находилась Агата Муцениеце.
Она подарила ему двоих детей. Однако после почти 10 лет отношений они развелись. Завидный холостяк два года скрывал личную жизнь, но теперь он открыто делится кадрами с новой избранницей.
В этом году Павел стал появляться на публике с Зепюр Брутян. Она снималась с ним в сериале «В клетке». Теперь влюбленные обожают путешествовать.
Они были в Турции и Армении, где актриса показала звезде «Мажора» красоты своей родины. А на днях пара приехала на Мальдивы, где проводит очередной медовый месяц.
Накануне они вместе плавали в океане. А теперь Прилучный решил помиловаться с Зепюр на побережье. Он успел загореть и отрастить щетину на лице.
Его спутница предстала в платье песочного цвета. Она подвела глаза с помощью стрелок. Актер обнимал ее и не отпускал изящную тонкую руку. Павел не скрывает чувств к избраннице.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Занимался снорклингом, видел парочку акул, а поймал русалку», – написал он.
Поклонники отметили, что пара смотрится очень гармонично. Многие заметили, что актер постройнел и стал выглядеть счастливым рядом с Брутян.
«Какая же вы гармоничная пара! Приятно смотреть!», «Ох, наконец-то, Павел ты счастлив», «Мне аж тоже захотелось такой романтики», «Славные пташки», «Красивые очень», — стали писать подписчики.