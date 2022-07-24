Ужаснула всех: Агата Муцениеце в мини-платье не скрыла исхудавшую фигуру и круги под глазами

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит свою работу, но почти 10 лет Агата посвятила браку. Она жила с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию.
Примечательно, что они развелись в 2020 году. актриса стала чаще сниматься и снова дважды стала ведущей шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.
Не так давно Муцениеце купила новый дом для себя и детей. Она также стала чаще выходить в свет и видеться с друзьями. Порой актриса демонстрирует женственные наряды. Недавно на красную дорожку она вышла в белом платье в пол.
Агата 23 июля провела весь день на съемках. На этот раз она почти не выходила на связь с фанатами. Но вечером актриса запечатлелась в лифте.
Она предстала в белом мини-платье. Ее лук дополнили кроссовки и сумка-шоппер. Муцениеце не скрыла исхудавшую фигуру, круги под глазами и растрепанные волосы.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Какая радостная утром и какая усталая вечером, но как же все таки я люблю свою работу и быть уставшей», – заявила звезда.
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Поклонники признались, что переживают за Агату. Многие попросили ее беречь себя. «Уставшая, но все равно великолепная», «Красивая и любимая наша, Агаточка», «Девочка Дюймовочка! Прекращайте худеть, ветер унесет», — прокомментировали пост подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды