Ужаснула всех: Агата Муцениеце в мини-платье не скрыла исхудавшую фигуру и круги под глазами

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит свою работу, но почти 10 лет Агата посвятила браку. Она жила с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию.

Примечательно, что они развелись в 2020 году. актриса стала чаще сниматься и снова дважды стала ведущей шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.