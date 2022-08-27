Посмертный ноктюрн: Муцениеце на фоне разгромного интервью Прилучного устроила себе релакс-терапию

Актер Павел Прилучный дал разгромное интервью, в котором обвинил Агату Муцениеце в пиаре на их разводе. Артистка, в свою очередь, пока никак не комментировала реплики бывшего возлюбленного.

Еще больше новостей — в Telegram-канале «Звездная пыль»

Связаны эти действия или нет, но Агата поделилась загадочным видео в своем блоге, на котором она с умиротворенным видом слушает классическую музыку. Выбор звезды «Закрытой школы» пал на посмертный ноктюрн №20 Фридерика Шопена.

Звезда сцены устроила себе релакс-терапию под грустную музыку, отведя глаза в сторону. В какой-то момент она кладет руки на грудь, растворяясь в собственных мыслях.