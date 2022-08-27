Открестился от побоев: Прилучный обвинил Муцениеце в пиаре на разводе

Павел Прилучный - закрытый человек и о свой личной жизни он никогда не распространялся. Однако в интервью надежде Стрелец актер решил расставить все точки над i, касаемо развода с Агатой Муцениеце.

«Мужчина всегда виноват, я уже привык. Я не уважаю мужиков, которые дома бухают и бьют своих жен. Но это не моя тема, я по-другому воспитан. Но ей, видимо, выгодно было поставить ситуацию так. Она решила так развиваться дальше», - заявил он.

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Два года назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Актриса до последнего надеялась сохранить семью, но не вышло.