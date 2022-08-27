Прилучный впервые о разводе с Муцениеце: «Три года ада, я поседел»

Павел Прилучный в интервью Надежде Стрелец впервые прокомментировал свой развод с Агатой Муцениеце. Актер признался, что это было самое трудное время в его жизни.

«Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава - я бы не вытянул», - заявил он.

При этом Прилучный подчеркнул, что не хотел ничего говорить общественности, не хотел оправдываться.

«Ну, просто потому что я не смогу никогда ничего плохого сказать о матери своих детей», - добавил актер.

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Между актерами мгновенно вспыхнули взаимные чувства. В 2011 году они тайно сыграли свадьбу. Спустя два года на свет появился первенец пары — Тимофей. А в 2016-м родилась дочь Мия.