Попытка номер два: Максим Леонидов даст концерт в России

Несколько месяцев назад Максим Леонидов перебрался в Израиль. Тогда музыкант заявил, что в Россию возвращаться не планирует. Однако прошло совсем немного времени и артист решил дать концерты на родине.
Выступления Леонидова должны были пройти 1 и 2 августа в клубе «Пушкарев». Но состояться им не суждено было. Об этом ранее рассказала арт-директор заведения Нина Молодцова.
Теперь же стало известно, что исполнитель песни «Видение» выступит с группой «Секрет». Концерт запланирован на 25 ноября в Москве и будет посвящен 40-летию бит-квартета. Но концертный директор артиста Юрий Гурьев не исключил, что юбилейное шоу коллектива могут отменить.
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«Думаю, что к ноябрю многое может поменяться», - цитирует Гурьева «Абзац».