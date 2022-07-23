Попытка номер два: Максим Леонидов даст концерт в России

Несколько месяцев назад Максим Леонидов перебрался в Израиль. Тогда музыкант заявил, что в Россию возвращаться не планирует. Однако прошло совсем немного времени и артист решил дать концерты на родине.

Выступления Леонидова должны были пройти 1 и 2 августа в клубе «Пушкарев». Но состояться им не суждено было. Об этом ранее рассказала арт-директор заведения Нина Молодцова.

Теперь же стало известно, что исполнитель песни «Видение» выступит с группой «Секрет». Концерт запланирован на 25 ноября в Москве и будет посвящен 40-летию бит-квартета. Но концертный директор артиста Юрий Гурьев не исключил, что юбилейное шоу коллектива могут отменить.