Заработать не получится: концерты вернувшегося из Израиля Леонидова отменили

Певец собирался выступить в России несколько раз.
Максим Леонидов

Максим Леонидов. Фото: Global Look Press

Музыкант Максим Леонидов, покинувший страну весной и обосновавшийся в Израиле всей семьей, вернулся в Россию. Цель артиста – заработать на концертах. Но оказалось, что его выступления отменены.

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Об отмене концертов Леонидова сообщает сайт «Абзац». Первые после бегства из страны выступления Леонидова должны были пройти 1 и 2 августа в клубе «Пушкарев». Но состояться им не суждено, рассказала арт-директор заведения Нина Молодцова.

«Концертов не будет. Объяснять, с чем это связано, тоже не буду», – цитирует «Абзац» в своем «Телеграм» Молодцову.

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