Сколько планирует заработать в России вернувшийся из Израиля Максим Леонидов

Несколько месяцев назад Максим Леонидов заявил, что уезжает в Израиль и больше не намерен возвращаться в Россию. Однако прошло время и 60-летнего артиста заметили в аэропорту «Домодедово».

Известно, что на начало августа у него запланирован ряд концертов, в том числе и частных выступлений. Хотя большим спросом артист никогда не пользовался, тем не менее, обеспеченные ценители его творчества все же есть. Именно они готовы выложить за песни в исполнении Леонидова 500-800 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».