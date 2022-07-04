«Похоронили в двух местах»: продюсер – о тайном желании Пугачевой

Недавно в Сети заговорили о том, что Алла Пугачева купила себе место на израильском кладбище. Фанаты считают, что таким образом Примадонна дала понять – из Израиля она не собирается никуда уезжать.

Продюсер Сергей Лавров придерживается другого мнения. По его словам, Алла Борисовна просто поддалась модному нынче течению.

«Я не исключаю, что Алла хочет, чтобы ее похоронили сразу в двух местах: в Москве и Израиле. Это же сейчас модно! Она запросто может сказать: «Разделите мой прах на две части. Одну часть оставьте в Москве, другую — в Израиле», - цитирует Лаврова prozvezd.info.

Напомним, на днях Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми прилетели в Латвию. Семья наслаждается красотами природы на балтийском побережье.