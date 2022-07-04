Подарить или продать: что станет с замком Галкина и недвижимостью Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми четыре месяца жили в Израиле. На днях их заметили в Юрмале. Пока семья наслаждается прогулками по балтийскому побережью и о возвращении ничего не говорит.
По слухам, Галкин уже переписывает замок на жену, чтобы после выгодно его выгодно продать. А Примадонна тем временем передает права на свою недвижимость детям и внукам. Адвокат Сергей Романов заявил, что любые сделки пара может производить не приезжая в Россию.
«Определение «переписать» имеет обиходный характер и объединяет в себе и куплю-продажу, и дарение, и иные сделки с имуществом. Произвести реализацию своего имущества разрешено как лицу, находящемуся в РФ, так и за ее пределами. Разным будет способ подачи документов: лично или через представителя или электронно, при помощи портала и использования электронно-цифровой подписи всех сторон сделки», - цитирует Романова «Комсомольская правда».
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