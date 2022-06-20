Лицо Шейк, фигура – Решетовой: Тимати появился на улицах Миконоса с новой возлюбленной

Тимати уже давно стал звездой. Он является не только рэпером, но и успешным бизнесменом. Артист славится тем, что пользуется популярностью у девушек, но добиться его внимания непросто.

С моделью Аленой Шишковойон он был пять лет, но расстался вскоре после того, как она родила ему дочку Алису. История повторилась и с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира.