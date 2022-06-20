Лицо Шейк, фигура – Решетовой: Тимати появился на улицах Миконоса с новой возлюбленной

Тимати уже давно стал звездой. Он является не только рэпером, но и успешным бизнесменом. Артист славится тем, что пользуется популярностью у девушек, но добиться его внимания непросто.
С моделью Аленой Шишковойон он был пять лет, но расстался вскоре после того, как она родила ему дочку Алису. История повторилась и с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира.
Не так давно Тимати стал выходить в свет с новой возлюбленной — Валентиной Ивановой. Она оказалась моделью и блогером. А этим летом рэпер улетел с ней отдыхать на Миконос.
И вот в соцсети он опубликовал редкие кадры с новой пассией. Они прогулялись по улочкам острова вместе. Если артист был в кремовых брюках и алом поло, то его возлюбленная щегольнула в мини-шортах и крохотном топе.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие также осыпали комплиментами его подругу. Одни сравнили ее с Ириной Шейк, а другие — с бывшей пассией Анастасией Решетовой. «Вот и девушка», «Снова выше на голову», «Где он находит таких жирафиков?», «Лицо Шейк, фигура — Решетовой», «Какая цаца», «Ой, опять длинноногая модель», — прокомментировали кадры подписчики.