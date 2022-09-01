Подчеркнула талию: Алсу в блузке с рукавами-крыльями и остромодных брюках палаццо появилась на шоу

Алсу уже много лет строит карьеру на телевидении. Она может похвастаться тем, что ее хит «Зимний сон» знает несколько поколений людей. Артистка продолжает выступать на сцене. Она даже снялась в шоу «Маска» в этом году. При этом она остается мамой троих детей, которым всегда уделяет время: Микелле, Сафине и Рафаэлю.
Этим летом Алсу много путешествовала. Она отдохнула в Турции. Также ей удалось провести время со старшей дочкой в Санкт-Петербурге.
Каждый раз артистка представала в женственных нарядах. В 39 лет она носит как джинсы и майки, так и струящиеся платья макси. Как оказалось, своим поклонникам звезда припасла сюрприз. Она снялась в шоу «Ну-ка все вместе!», который выходит на канале «Россия-1».
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Певица поделилась кадром со съемок. Она позировала в белой блузке с необычными рукавами-крыльями. Алсу также надела черные брюки палаццо, которые в тренде не первый сезон. Наряд позволил ей подчеркнуть узкую талию. Артистка сделала высокий пучок с прядками у лица, а алая помада стала ярким акцентом.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Наконец-то завтра выходит выпуск „Ну-ка все вместе!“ с моим участием! Съемки проходили аж в феврале! Смотрите завтра в 21:30 на телеканале „Россия-1“», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Вот это образ», «Просто восторг», «Ох, что за леди», «Вы просто лишили дара речи», «Поражаюсь каждый раз тому, как вы прекрасны», — стали писать подписчики.