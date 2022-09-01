Подчеркнула талию: Алсу в блузке с рукавами-крыльями и остромодных брюках палаццо появилась на шоу

Этим летом Алсу много путешествовала. Она отдохнула в Турции. Также ей удалось провести время со старшей дочкой в Санкт-Петербурге.

Каждый раз артистка представала в женственных нарядах. В 39 лет она носит как джинсы и майки, так и струящиеся платья макси. Как оказалось, своим поклонникам звезда припасла сюрприз. Она снялась в шоу «Ну-ка все вместе!», который выходит на канале «Россия-1».

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