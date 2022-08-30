«Потому что еще лето»: Алсу в остромодных джинсах с высокой посадкой и белом топе показала рельефный животик

Примечательно, что 30 августа исполнительница решила похвастаться новым аутфитом. Она позировала в бутике в белом топе и широких джинсах с высокой посадкой, которые стройнят.

Алсу продемонстрировала плоский рельефный живот. Она выпрямило локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.