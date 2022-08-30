«Потому что еще лето»: Алсу в остромодных джинсах с высокой посадкой и белом топе показала рельефный животик

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря своему вокалу и хитам. Также поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит артистка. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. Примечательно, что даже в 39 лет артистка следит за фигурой. Также она продолжает строить карьеру и зачастую посещает светские рауты.
Этим летом Алсу успела несколько раз выступить на сцене. Также она провела отпуск в Турции. Певица каждый раз щеголяла в струящихся платьях. Ее даже заподозрили в беременности, но она заверила, что просто любит кушать. А недавно артистка с дочкой Сафиной отдохнула в Санкт-Петербурге, где отметилась в шортах.
Примечательно, что 30 августа исполнительница решила похвастаться новым аутфитом. Она позировала в бутике в белом топе и широких джинсах с высокой посадкой, которые стройнят.
Алсу продемонстрировала плоский рельефный живот. Она выпрямило локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Потому что еще лето», – заявила звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Маму троих детей осыпали комплиментами. «А где живот?», «Какой классный образ», «Какая девушка красивая», «Алсу 20 лет спустя опять решила показать свой пупок. Но тогда у тебя там была серьга и очень красиво смотрелось, надо возобновить старые традиции и вернуть серьгу на место», — прокомментировал пост подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды