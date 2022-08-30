Алла Пугачева взволновала Рунет своим возращением в Россию

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она стала редко давать концерты, так как теперь посвящает себя семье.

Примадонна живет в браке с Максимом Галкиным. Они не раз сталкивались с критикой и насмешками, но продолжают демонстрировать семейную идиллию. Артистка также растит двойняшек Лизу и Гарри. Она признавалась, что ради них старается выглядеть молодо и свежо.