Алла Пугачева взволновала Рунет своим возращением в Россию

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она стала редко давать концерты, так как теперь посвящает себя семье.
Примадонна живет в браке с Максимом Галкиным. Они не раз сталкивались с критикой и насмешками, но продолжают демонстрировать семейную идиллию. Артистка также растит двойняшек Лизу и Гарри. Она признавалась, что ради них старается выглядеть молодо и свежо.
В этом году Пугачева и Галкин уехали отдыхать в Израиль. Они также посетили Юрмалу, где были почти все лето. Супруги устроили длительные каникулы двойняшкам, которые 2-й класс оканчивали онлайн. На пару сыпалось много критики. Коллеги обвиняли их в том, что они сбежали из страны во время непростого времени. Однако в конце августа звезда вернулась в Россию, как и обещала.
На днях Алла Борисовна вышла на прогулку. Она провела время с дизайнером Игорем Гуляевым. Певица не только устроила шопинг, но и продемонстрировала стильные образы. Она воспользовалась случаем и пояснила, зачем вернулась в Россию.
Артистка даже обмолвилась, что приехала уже давно, но не могла собраться, чтобы выйти из дома. Примадонна призналась, что ей жалко, что отпуск завершился.
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Примечательно, что Максим Галкин остался гастролировать. Он находится в Австралии, где 2 сентября даст концерт. А вот сама Пугачева намерена «порядок наводить», отвести детей в школу. Ее приезд вызвал волну критики, а также разных версий, почему она вернулась. В соцсетях даже звучат идеи о том, что Алла Борисовна должна извиниться за свое бегство.