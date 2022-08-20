Подарок Пугачевой Садальскому за девять тысяч рублей может быть контрафактом

Станислав Садальский похвастался новым парфюмом, презентованным ему Аллой Пугачевой. Примадонна прислала подарок из-за границы, дополнив его милой припиской, которую артист пожелал оставить в тайне.

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Фотографией обновки за девять тысяч рублей актер поделился в личном блоге. Парфюм в черной коробке артист крепко сжал в руке, а в описании к снимку он дал понять, что невероятно рад пополнению своей коллекции. Правда, после комментария одного из фолловеров радость быстро улетучилась.

«Ramon Monegal у нас в США стоят 175 долларов за 50 миллилитров. Вот только коробка от самого Рамона не черного, а желтого цвета», — намекнул на контрафакт юзер.

Садальский не растерялся. Он обратил внимание, что парфюм был куплен в другой стране, поэтому не исключает различий во внешнем виде упаковок.

«Они из Испании», — подытожил артист.

Ранее Стас Садальский публично унизил Никиту Михалкова.