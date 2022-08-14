«Человек-флюгер»: Стас Садальский публично приложил и унизил Никиту Михалкова

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале часто высказывается о знаменитостях. Причем, его оценки далеко не всегда носят комплиментарный характер.

На этот раз от Стаса Садальского досталось режиссеру, актеру и телеведущему Никите Михалкову. Садальский намекнул лизоблюдство Никиты Михалкова.