Умеет удивить: какой подарок Пугачева прислала Садальскому из Израиля

Актер пришел в восторг от презента певицы.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Станислав Садальский похвастался в соцсети новым парфюмом. Актер признался, что уделяет особое место покупке духов и не упускает случая пополнить свою коллекцию ароматов.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Запомните, парни, ведь успешного и уверенного в себе мужчину выдает не только красивый внешний вид, но и вкусный фирменный шлейф», — поделился Станистав.

Фото: соцсети

Новый флакон в коллекцию актеру подарила Алла Пугачева. Примадонна даже дополнила презент запиской, правда, ее содержание Садальский предпочел сохранить в секрете.

«Сегодня Алла прислала, с припиской...(тайна). Спасибо», — написал артист.

Напомним, сейчас Пугачева находится в Израиле. Певица перебралась за границу вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  