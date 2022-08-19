Умеет удивить: какой подарок Пугачева прислала Садальскому из Израиля

Станислав Садальский похвастался в соцсети новым парфюмом. Актер признался, что уделяет особое место покупке духов и не упускает случая пополнить свою коллекцию ароматов.

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«Запомните, парни, ведь успешного и уверенного в себе мужчину выдает не только красивый внешний вид, но и вкусный фирменный шлейф», — поделился Станистав.