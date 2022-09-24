Подарок на 40-летие: Юлия Проскурякова провела отпуск в Венеции с родителями и подросшей дочкой

Игорь Николаев уже давно стал популярным певцом. Он не скрывает, что любит выступать на сцене. Уже длительное время артист счастлив в браке с Юлией Проскуряковой.

Влюбленные зачастую выступают на одной сцене. У них подрастает дочка Вероника, которой скоро исполнится семь лет. Супруги обожают дома устраивать семейные посиделки.