Подарок на 40-летие: Юлия Проскурякова провела отпуск в Венеции с родителями и подросшей дочкой

Игорь Николаев уже давно стал популярным певцом. Он не скрывает, что любит выступать на сцене. Уже длительное время артист счастлив в браке с Юлией Проскуряковой.
Влюбленные зачастую выступают на одной сцене. У них подрастает дочка Вероника, которой скоро исполнится семь лет. Супруги обожают дома устраивать семейные посиделки.
Недавно Юлия отметила свое 40-летие. Она провела время с родными. Как оказалось, певица получила подарок, который исполнил ее мечту. Она отправилась в Венецию, где провела отпуск с родителями, мужем и дочкой. На новых фото артистка позировала в белоснежном брючном костюме и лодочках на шпильке.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды
Проскурякова прогулялась по знаменитым улочкам. Она выложила фото с подросшей Вероникой, которая красовалась с веером. В кадр попали и родители певицы. Они очень дружны и зачастую проводят время вместе.
«Как будто из другой жизни… И все-таки… это был подарок от моего супруга и моих родителей на мое 40-летие! Спасибо вам, любимые, родные мои люди! Вы исполнили мою мечту! Венеция прекрасна!
Хотелось бы, чтобы теперь исполнилась еще одна моя мечта: Пусть все наладится в наше непростое время… Будем молиться и верить в лучшее!» – поделилась звезда.
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Вероника Николаева. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Проскурякова выглядит моложе своих лет. Многие также осыпали комплиментами ее семью.
«Какие вы красивые», «Вау. Фото просто», «Вот это подарок», «Родители у вас прекрасные», «Сама элегантность», «Это же чудесно, когда мечты сбываются», «Ну тут слов нет! Не муж, а золото», — стали писать подписчики.
Родители Юлии Проскуряковой. Фото: соцсети звезды