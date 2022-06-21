«Ну очень хозяйственный»: Рудковская засняла младшего сына Плющенко в куртке из денима и панамке на прогулке

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже много лет работает с артистами и успела прославиться, так как ездила с Димой Биланом на «Евровидение» и вернулась с победой своего подопечного.

Светская львица не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она тратится на брендовые наряды, предметы искусства и путешествия.