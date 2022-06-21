«Ну очень хозяйственный»: Рудковская засняла младшего сына Плющенко в куртке из денима и панамке на прогулке

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже много лет работает с артистами и успела прославиться, так как ездила с Димой Биланом на «Евровидение» и вернулась с победой своего подопечного.
Светская львица не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она тратится на брендовые наряды, предметы искусства и путешествия.
Рудковская уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает девятилетний сын Саша, которого родные зовут Гном Гномыч. Мальчик пошел по стопам отца и уже приносит домой медали с соревнований по фигурному катанию. А также у пары подрастает сын Арсений, которого для них родила суррогатная мать.
21 июня Яна поделилась трогательным видео с годовалым малышом, который во время прогулки сидел под прозрачным куполом-беседкой. Он предстал в куртке из денима, алых брюках и панамке Burberry. Светская львица общалась с мальчиком, который восхитился цветами, которы она нарвала. Арсений также заявил, что готов ехать в Турцию и в Сочи.
«Наш директор — ну очень хозяйственный», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит мальчик. Многие отметили, что он очень похож на Плющенко.
«Ну что же за сладкий малыш», «Какая прелесть, хозяйственный Арсений у вас», «Красиво у вас так», «Мальчик смышленый такой», «Вот это модник», «Уже болтает, как классно», «Ну прям серьезный такой ангелок», «Он копия Жени», — стали писать подписчики.