«Плакали друг перед другом»: свидетельница рассказала о свадьбе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скромно поженились в Лас-Вегасе, использовав для церемонии Маленькую белую часовню, в которой устраивали быстрые свадьбы многие звезды, в том числе Фрэнк Синатра, Брюс Уиллис, Майкл Джордан, Памела Андерсон, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Софи Тернер.

В этот день в часовне работала штатная свидетельница Кеноша Портис. Она рассказала журналистам, что не знала заранее о свадьбе кого-то настолько знаменитого, поэтому опешила, когда увидела вошедших жениха и невесту.

«Меня начало немного трясти, я подумала: «Боже мой, это Дженнифер Лопес!», — рассказала свидетельница передаче Good Morning America. - Когда они читали клятвы друг другу, они были очень милы. Они оба были эмоциональны. Они плакали друг перед другом. Дети стояли прямо за ними. Все было очень аккуратно и красиво. Она была потрясающей».

Добавим, что звезды не ограничатся скромной свадьбой – они планируют большую вечеринку в поместье Бена, с родственниками и друзьями.

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