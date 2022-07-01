Стильный деним: Нюша щегольнула в остромодной куртке оверсайз с принтом на спине

Нюша не перестает быть одной из самых популярных персон в России. Она много лет выступает на сцене. Певица выпустила хиты «Чудо», «Цунами», которые сделали ее топовой исполнительницей.
Однако не так давно она решила больше времени уделять семье. У звезды растет дочка Серафима-Симба. А также она ухаживает за сыном, которому всего шесть месяцев.
На этот раз Нюша решила вернутся в Москву. Она живет с семьей в Дубае, но готовится к выходу из декретного отпуска. Певица на своей родине успела устроить пикник на природе, а также повидаться с мамой и сестрой.
На этот раз она отправилась на репетицию и поделилась новыми кадрами. Нюша щегольнула в белых джоггерах и остромодной куртке из денима с нашивками и принтом. Волосы она собрала в гульку и сделала броский макияж.
В последнее время Нюша все чаще выбирает наряды в стиле спорт-шик. Она не скрывает, что пока не до конца вернулась в форму, а наряды оверсайз помогают ей скрывать изъяны фигуры.
К слову, куртки из денима стали особенно популярны. Их носят: Лера Кудрявцева, Агата Муцениеце и другие персоны.
«Ой, какая крутая», «Выглядишь сногсшибательно», «Ох, какой стилек», «Обожаю такой стиль», «Словно сбежала из клипа», — стали писать пользователи Сети.
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