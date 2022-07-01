Стильный деним: Нюша щегольнула в остромодной куртке оверсайз с принтом на спине

Нюша не перестает быть одной из самых популярных персон в России. Она много лет выступает на сцене. Певица выпустила хиты «Чудо», «Цунами», которые сделали ее топовой исполнительницей.

Однако не так давно она решила больше времени уделять семье. У звезды растет дочка Серафима-Симба. А также она ухаживает за сыном, которому всего шесть месяцев.