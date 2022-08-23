«Я лишилась верхнего слоя»: Вера Брежнева сделала откровенное признание на фоне разговоров о разводе с мужем

Певица Вера Брежнева в последнее время начала чаще рассказывать о своих эмоциях и чувствах, которые испытывает из-за сложностей в жизни.

На этот раз вокалистка вновь заговорила о том, что переживает в данную минуту. Свое нынешнее состояние Вера Брежнева сравнила с лишением себя чего-то базового, опоры в жизни.