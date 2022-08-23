«Я лишилась верхнего слоя»: Вера Брежнева сделала откровенное признание на фоне разговоров о разводе с мужем

Певица Вера Брежнева в последнее время начала чаще рассказывать о своих эмоциях и чувствах, которые испытывает из-за сложностей в жизни.
На этот раз вокалистка вновь заговорила о том, что переживает в данную минуту. Свое нынешнее состояние Вера Брежнева сравнила с лишением себя чего-то базового, опоры в жизни.
«Я лишилась верхнего слоя, который меня защищал, оберегал, закрывал. И сейчас оголены все чувства, все эмоции. От этого все воспринимается острее, больнее, чувствительнее. Но так чувствуется не только плохое. На контрасте, когда происходит что-то хорошее, иногда даже мелочь, дарит бурю приятных эмоций», - поделилась в микроблоге Вера Брежнева.
Стоит отметить, что все эти заявления Вера Брежнева делает на фоне все чаще появляющихся разговоров о ее разводе с мужем, продюсером Константином Меладзе.
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Слухи о том, что Брежнева и Меладзе расстались, появились некоторое время назад. Своими признаниями о неблагоприятном эмоциональном состоянии Вера Брежнева только подогревает их.