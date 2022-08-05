«Они сами себя наказали»: Джигурда считает, что сбежавшие музыканты получают некие «дивиденды»

Накануне эпатажный актер Никита Джигурда заявил, что Андрей Макаревич, который периодически негативно высказывается в адрес россиян, попросту «прогнулся под изменчивый мир».

Кроме того, Джигурда считает, что все сбежавшие за последние несколько месяцев музыканты получают некие «дивиденды».

«Андрюша Макаревич, Гудков – это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Мы видели, как люди восприняли выступление «Би-2» после того, как узнали их позицию по поводу специальной военной операции. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество», - цитируют Джигурду «Народные новости».