«Лишить гражданства»: Шахназаров предложил запретить Макаревичу въезд в Россию

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич с молодой женой перебрался в Израиль. С тех пор музыкант не упускает возможности негативно высказаться в адрес россиян. Накануне лидер «Машины времени» дал очередное интервью, в котором заявил, что ему нет смысла возвращаться в Россию.

Публицист Михаил Шахназаров активно следит за деятельностью лидера «Машины времени» и считает, что его нужно лишить гражданства.