«Лишить гражданства»: Шахназаров предложил запретить Макаревичу въезд в Россию

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич с молодой женой перебрался в Израиль. С тех пор музыкант не упускает возможности негативно высказаться в адрес россиян. Накануне лидер «Машины времени» дал очередное интервью, в котором заявил, что ему нет смысла возвращаться в Россию.
Публицист Михаил Шахназаров активно следит за деятельностью лидера «Машины времени» и считает, что его нужно лишить гражданства.
«Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать», — заявил журналист в YouTube-шоу «Полный абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее в адрес Андрея Макаревича высказался эпатажный актер Никита Джигурда. Он отметил, что музыкант «прогнулся под изменчивый мир».