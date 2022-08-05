«Лишить гражданства»: Шахназаров предложил запретить Макаревичу въезд в Россию

Журналист активно следит за жизнью музыканта.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич с молодой женой перебрался в Израиль. С тех пор музыкант не упускает возможности негативно высказаться в адрес россиян. Накануне лидер «Машины времени» дал очередное интервью, в котором заявил, что ему нет смысла возвращаться в Россию.

Публицист Михаил Шахназаров активно следит за деятельностью лидера «Машины времени» и считает, что его нужно лишить гражданства.

«Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать», — заявил журналист в YouTube-шоу «Полный абзац».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее в адрес Андрея Макаревича высказался эпатажный актер Никита Джигурда. Он отметил, что музыкант «прогнулся под изменчивый мир».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  