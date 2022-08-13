«Они не пропадут»: Соседов рассказал о многомиллионном состоянии Пугачевой и Галкина

В эти дни Максим Галкин гастролирует по Прибалтике. Пока Алла Пугачева с детьми дышит морским бризом, юморист зарабатывает деньги. Хотя, как утверждает музыкальный критик Сергей Соседов, супругам не стоит переживать на этот счет.

По его словам, многомиллионное состояние супругов позволит им обеспечить еще не одно поколение.