«Они не пропадут»: Соседов рассказал о многомиллионном состоянии Пугачевой и Галкина

В эти дни Максим Галкин гастролирует по Прибалтике. Пока Алла Пугачева с детьми дышит морским бризом, юморист зарабатывает деньги. Хотя, как утверждает музыкальный критик Сергей Соседов, супругам не стоит переживать на этот счет.
По его словам, многомиллионное состояние супругов позволит им обеспечить еще не одно поколение.
«Хочу вас заверить, что они не пропадут. У этой пары столько денег, что они могут до конца жизни не работать», - сказал Соседов «Вечерней Москве».
Напомним, из России Алла Пугачева с семьей уехала в начале марта. Четыре месяца они жили в Израиле, а недавно перебрались в Юрмалу.
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press