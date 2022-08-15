Юлия Гаврилина призналась, на какой шаг ей пришлось пойти после расставания с Даней Милохиным

Юлия Гаврилина является кумиром молодежи. Она уже несколько лет снимает ролики для соцсетей, иногда поет и снимается в передачах. Блондинка была в гостях у Максима Галкина в шоу «Музыкалити», а также снималась в шоу «Звезды в Африке». Она встречалась с другим блогером Даней Милохиным, но полтора года назад они расстались.
На этот раз Гаврилина снялась в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Она решила приготовить любимое многими блюдо — окрошку. Примечательно, что ей захотелось сделать одно из самых простых блюд, но ведущая сразу поставила ее в неловкую ситуацию, заговорив о бывшей возлюбленной юной звезды.
На этот раз Юлия решила честно рассказать, что Дане не подала бы окрошки. Она решилась на важный шаг, когда с ним рассталась — порвала все отношения.
«Мне кажется, что эта зона общения и разговоров уже изжила себя. Мы никак не связаны, абсолютно, мы не общаемся», — заявила блогерша.
Юлия Гаврилина. Фото: соцсети звезда
Теперь Гаврилина не уверена, что это была любовь. Она мечтает встретить достойного человека, который изменил бы ее мир.
«Возможно, я тебе сейчас отвечу одно, а потом придет время, я встречу молодого человека и пойму, что все то, что было до, ничего не значит. Поэтому я не знаю», — сказала звезда.