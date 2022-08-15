Юлия Гаврилина призналась, на какой шаг ей пришлось пойти после расставания с Даней Милохиным

Юлия Гаврилина является кумиром молодежи. Она уже несколько лет снимает ролики для соцсетей, иногда поет и снимается в передачах. Блондинка была в гостях у Максима Галкина в шоу «Музыкалити», а также снималась в шоу «Звезды в Африке». Она встречалась с другим блогером Даней Милохиным, но полтора года назад они расстались.