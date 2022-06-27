Оделись в одном стиле: Микелла Абрамова поделилась домашним фото с певицей Алсу и сестрой

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что и спустя годы ее хиты «Зимний сон» и «Последний звонок» остаются актуальными.
Артистка часто появляется на вечеринках и фестивалях. Она любит выглядеть женственно, но увидеть ее в мини — большая редкость. Многие считают звезду иконой стиля.
27 июня Алсу отмечает свой день рождения. Она без стеснения говорит, что ей исполнилось 39 лет. Певица регулярно хвастается новыми стильными образами. На этот раз ее дочка Микелла Абрамова поделилась домашними кадрами. На фото артистка позирует в худи и джинсах с наследницами. Именинница прильнула к Сафине.
«Happy birthday, mom! Спасибо, что всегда рядом, всегда знаешь, что сказать и сделать в нужный момент, спасибо, что всегда поймешь, всегда дашь совет. Спасибо, что ты есть! С днем рождения», — написала Микелла.
Алсу с дочками. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тем, как выглядит Алсу. Напомним, что у певицы также растет сын Рафаэль, но пока она предпочитает его скрывать. «С днем рождения твою талантливую маму! Счастья ей, чтобы дальше двигалась в таком же духе!», «На фото словно три сестры», «Невероятно красивые», — прокомментировали пост подписчики.
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