Оделись в одном стиле: Микелла Абрамова поделилась домашним фото с певицей Алсу и сестрой

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она не скрывает, что и спустя годы ее хиты «Зимний сон» и «Последний звонок» остаются актуальными.

Артистка часто появляется на вечеринках и фестивалях. Она любит выглядеть женственно, но увидеть ее в мини — большая редкость. Многие считают звезду иконой стиля.