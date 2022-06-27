«Стала совсем взрослой»: Алсу отметилась в платье-жакете и модных босоножках в свой день рождения

Алсу прославилась, когда была совсем юной. Она выпустила несколько клипов и даже ездила на «Евровидение».
Примечательно, что артистка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. И это при том, что она стала мамой троих детей. Звезда часто демонстрирует стильные образы и посещает вечеринки.
Примечательно, что Алсу недавно стала ведущей «Алых парусов» и выступила для выпускников в Парке Горького. Певица продемонстрировала яркий костюм в оттенке фуксия. А вот 27 июля артистка празднует свой день рождения. Она решила поделиться кадром с фотосессии.
Алсу покрасовалась в черном платье-жакете со стразами в области талии и модных босоножках с ремешком на щиколотке. Она подчеркнула свои стройные ноги.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Совсем взрослой девочка стала!happy birthday to me! Спасибо родителям за жизнь и лучшее в ней! Всем добра и любви!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие с трудом поверили, что ей 39 лет.
«Ну красотка», «Такие ноги не у всех моделей есть», «Наша крутая певица», «Ну нельзя так выглядеть! И не скажешь, что почти 40 лет», «Шикарный лук», «Самая женственная», «Сколько в вас грации», «Невероятный образ», — стали писать подписчики.
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