«Стала совсем взрослой»: Алсу отметилась в платье-жакете и модных босоножках в свой день рождения

Алсу прославилась, когда была совсем юной. Она выпустила несколько клипов и даже ездила на «Евровидение».

Примечательно, что артистка может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. И это при том, что она стала мамой троих детей. Звезда часто демонстрирует стильные образы и посещает вечеринки.