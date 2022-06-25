Сама нежность: Алсу в молочном платье с разрезом и мюлях предстала на «Алых парусах-2022»

Алсу уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она и спустя 20 лет продолжает выступать на сцене, восхищая взоры поклонников.

Артистка много внимания уделяет внешность и даже после рождения троих детей может похвастаться стройностью. Она также следит за модой и носит как костюмы, так и джинсы с жакетами.