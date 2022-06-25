Сама нежность: Алсу в молочном платье с разрезом и мюлях предстала на «Алых парусах-2022»

Алсу уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она и спустя 20 лет продолжает выступать на сцене, восхищая взоры поклонников.
Артистка много внимания уделяет внешность и даже после рождения троих детей может похвастаться стройностью. Она также следит за модой и носит как костюмы, так и джинсы с жакетами.
А накануне в Санкт-Петербурге состоялся большой концерт «Алые паруса-2022». До последнего организаторы держали интригу и не говорили, что кто станет ведущими праздника. На сцене появились Алсу и Владимир Маркони.
Для такого особенного вечера артистка выбрала молочное платье с пайетками и разрезом. Наряд выглядел так, будто сшит из лепестков. А мюли в тон дополнили ее образ. Певица подняла волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Как и всегда, здесь царила волшебная атмосфера! Спасибо организаторам за этот грандиозный праздник!
Дорогие наши выпускники-2022, идите уверенно к поставленной цели, и пусть ваши мечты станут реальностью! Мы в вас верим!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит Алсу получила массу комплиментов. «Какая красивая», «Вау, какой наряд, восторг», «Зефирочка», «Ты украсишь любое мероприятие», «Всегда безупречна», «Боги, какая вы необыкновенная», «Образ достоин похвал», — прокомментировали пост подписчики.
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Алсу и Владимир Маркони. Фото: соцсети звезды