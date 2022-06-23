«Он очень переживал»: Билан раскрыл подробности последнего разговора с Шатуновым

«Юра Шатунов! Нет, не верится в это!

Один из немногих артистов, кто меня невероятно удивил, поверьте — очень редко встретишь в среде шоу-бизнеса таких добрых и искренних людей! Который познал невероятный успех самой большой страны мира на карте и пронесший свою добрую энергию и в наши времена!

Еще в этом году в январе я с ним разговаривал про жизнь, про справедливость и ее частичное отсутствие в сегодняшнем дне! Так сложилось, что мы часто с ним созванивались в последний год, общение завязалось во время подготовки к моему творческому вечеру на "Новой волне"!

И после мы частенько связывались по видеосвязи! Каждый разговор по часу, а то и больше! Он рассказывал о своей жизни, показывал семью! Я тогда отметил его трепетное отношение к семье, как он мудро подходил к воспитанию своих детей, как вкрадчиво и по-отцовски с ними разговаривал!

Как заботился о будущем! Показывал свою новую музыку, которую он пишет как аранжировщик! Студию, микрофоны. Много человеческого отношения было! Он очень переживал... Его добила вся та история, связанная с судами. Я прям это чувствую, понимаю!

Юра, ты меня поддерживал в моей непростой ситуации по-человечески, по-братски, даже удивительно, что так сложилось! Говорил мне — звони всегда, когда будет плохое настроение или наоборот, не важно, день или ночь! Он мало с кем дружил именно из шоу-бизнеса (он мне об этом говорил), нравы были ему не очень близки, где-то я его понимаю, ибо ценности схожи!» — высказался Билан.