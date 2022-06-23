«Он очень переживал»: Билан раскрыл подробности последнего разговора с Шатуновым

Юрий Шатунов стал настоящей легендой. Он прославился, когда выступал в группе «Ласковый май». И до последних дней артист исполнял знаменитый хит «Белые розы».
Однако он не скрывает, что продюсер группы Андрей Разин подавал на него в суд. Но теперь стало известно, что на 49-м году жизни певец скончался.
Память Шатунова почтили многие друзья и коллеги. Был опечален случившимся Максим Галкин. А вот Дима Билан признался, что ему сложно поверить в случившееся.
Он рассказал, как артист относился к деньгам. По его словам, Юрий не хотел смешивать финансы и дружбу и даже отказался получать гонорар, когда Билан позвал его в шоу «Голос».
«Юра Шатунов! Нет, не верится в это!
Один из немногих артистов, кто меня невероятно удивил, поверьте — очень редко встретишь в среде шоу-бизнеса таких добрых и искренних людей! Который познал невероятный успех самой большой страны мира на карте и пронесший свою добрую энергию и в наши времена!
Еще в этом году в январе я с ним разговаривал про жизнь, про справедливость и ее частичное отсутствие в сегодняшнем дне! Так сложилось, что мы часто с ним созванивались в последний год, общение завязалось во время подготовки к моему творческому вечеру на "Новой волне"!
И после мы частенько связывались по видеосвязи! Каждый разговор по часу, а то и больше! Он рассказывал о своей жизни, показывал семью! Я тогда отметил его трепетное отношение к семье, как он мудро подходил к воспитанию своих детей, как вкрадчиво и по-отцовски с ними разговаривал!
Как заботился о будущем! Показывал свою новую музыку, которую он пишет как аранжировщик! Студию, микрофоны. Много человеческого отношения было! Он очень переживал... Его добила вся та история, связанная с судами. Я прям это чувствую, понимаю!
Юра, ты меня поддерживал в моей непростой ситуации по-человечески, по-братски, даже удивительно, что так сложилось! Говорил мне — звони всегда, когда будет плохое настроение или наоборот, не важно, день или ночь! Он мало с кем дружил именно из шоу-бизнеса (он мне об этом говорил), нравы были ему не очень близки, где-то я его понимаю, ибо ценности схожи!» — высказался Билан.
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