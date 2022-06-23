«Как несправедливо рано»: Галкин выразил соболезнования родным Шатунова

Максим Галкин уже много лет выступает на сцене и успел подружиться с именитыми персонами. Артист знал и Юрия Шатунова, который был звездой больше 20 лет назад. Многие до сих пор любят его хиты.

Однако артист последние годы жил в Германии, куда перевез свою семью, а в Россию приезжал на гастроли. 23 июня стало известно, что он скончался.