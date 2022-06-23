Три года назад Юре Шатунову делали срочную операцию

Серьезные проблемы со здоровьем у Юры Шатунова начались еще три года назад. На гастролях в Новороссийске музыкант пожаловался на острую зубную боль. Его госпитализировали в местную клинику, где обезболили.

Музыкант в итоге выступил перед своими поклонниками, находясь на серьезной терапии. Однако, вернувшись в Москву, он снова обратился к медикам. Шатунову сделали срочную операцию. К счастью, все обошлось, процедура прошла успешно.

Напомним, экс-лидер «Ласкового мая» скончался 23 июня из-за проблем с сердцем. Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта.

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