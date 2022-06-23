«Нас было четверо. Осталось двое»: Маликов тяжело переживает смерть Шатунова

Дмитрий Маликов является популярным певцом. Он прославился больше 20 лет назад. Тогда артисту и довелось поработать с Юрием Шатуновым. Они в одно время выступали на сцене.

Примечательно, что Маликов продолжает исполнять старые и новые хиты. А вот Шатунов лишь изредка давал гастроли, так как уехал жить в Германию. Но 23 июня стало известно, что он скоропостижно скончался.