«Нас было четверо. Осталось двое»: Маликов тяжело переживает смерть Шатунова

Дмитрий Маликов является популярным певцом. Он прославился больше 20 лет назад. Тогда артисту и довелось поработать с Юрием Шатуновым. Они в одно время выступали на сцене.
Примечательно, что Маликов продолжает исполнять старые и новые хиты. А вот Шатунов лишь изредка давал гастроли, так как уехал жить в Германию. Но 23 июня стало известно, что он скоропостижно скончался.
По некоторым данным, накануне Юрий собирался на рыбалку, но потом почувствовал себя плохо. Уже по пути в больницу его сердце остановилось. Позже врачи сообщили, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Друзья и родные тяжело переживают случившееся. Многие артисты выразили свои соболезнования близким звезды.
Маликов опубликовал архивную листовку с группой «Ласковый май». На ней он и Шатунов изображены в молодости.
«Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х – начала 90-х. Осталось двое. Светлая память Юре и Жене!» — написал артист.
Юрий Шатунов и Дмитрий Маликов. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что обожали группу «Ласковый май». Многие не могут поверить в случившееся. Напомним, что у Шатунова остались жена и двое детей. Его дочке Эстелле всего девять лет. Информация о похоронах и месте прощания с артистом будет сообщена дополнительно.
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