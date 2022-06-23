«Нас было четверо. Осталось двое»: Маликов тяжело переживает смерть Шатунова

23 июня стало известно о смерти Юрия Шатунова.
Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Маликов является популярным певцом. Он прославился больше 20 лет назад. Тогда артисту и довелось поработать с Юрием Шатуновым. Они в одно время выступали на сцене.

Примечательно, что Маликов продолжает исполнять старые и новые хиты. А вот Шатунов лишь изредка давал гастроли, так как уехал жить в Германию. Но 23 июня стало известно, что он скоропостижно скончался.

 

По некоторым данным, накануне Юрий собирался на рыбалку, но потом почувствовал себя плохо. Уже по пути в больницу его сердце остановилось. Позже врачи сообщили, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Друзья и родные тяжело переживают случившееся. Многие артисты выразили свои соболезнования близким звезды. 

Маликов опубликовал архивную листовку с группой «Ласковый май». На ней он и Шатунов изображены в молодости. 

«Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х – начала 90-х. Осталось двое. Светлая память Юре и Жене!» — написал артист. 

Юрий Шатунов и Дмитрий Маликов. Фото: соцсети звезды

Поклонники признались, что обожали группу «Ласковый май». Многие не могут поверить в случившееся. Напомним, что у Шатунова остались жена и двое детей. Его дочке Эстелле всего девять лет. Информация о похоронах и месте прощания с артистом будет сообщена дополнительно. 

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  