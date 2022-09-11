Обвил руками осиную талию: Кудрявцева в силуэтном платье в пол с роскошными рукавами оказалась в объятиях Баскова

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинку часто зовут вести концерты и премии.

В 51 года она выглядит моложе многих своих ровесниц. Для звезды стилисты подбирают яркие и женственные наряды.