Обвил руками осиную талию: Кудрявцева в силуэтном платье в пол с роскошными рукавами оказалась в объятиях Баскова

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинку часто зовут вести концерты и премии.
В 51 года она выглядит моложе многих своих ровесниц. Для звезды стилисты подбирают яркие и женственные наряды.
Примечательно, что Лера старается свободное время посвящать четырехлетней дочке Марии. Но в последнее время она все чаще находится на работе, поэтому с малышкой сидит муж телеведущей Игорь Макаров. Он даже водит девочку на танцы.
10 сентября Кудрявцева отметилась на публике. Она стала ведущей праздничного концерта в День города.
На этот раз она облачилась в черное атласное платье в пол. Силуэтный наряд с роскошными рукавами со стразами придавали образу царственной красоты. Лера подчеркнула достоинства своей фигуры. Она была на каблуках. За кулисами оказался Николай Басков. Он обнял телеведущую, овив руками ее талию. Артиста засняли на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие напомнили ей, что Басков давно славится как ловелас. В 45 лет он не женат, но был в отношения с Викторией Лопыревой, но их свадьба не состоялась.
«Ну до чего красивая», «Ткую талию хочется пощупать», «Просто роскошная», «Лерочка, ну вы бесподобная», «Платье роскошное», — стали писать пользователи Сети.