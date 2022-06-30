Сложно узнать: Нюша в платье-кимоно и с прической «розетки» оторвалась со знаменитой сестрой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на публике. Она стала популярной, когда была еще подростком.

Артистка стала мелькать на телевидении, а после хита «Вою на луну» ее карьера пошла в гору. Однако теперь она все чаще уделяет внимание семье. У звезды и ее мужа Игоря Сивова растут дети: дочка Симба и маленький сын.