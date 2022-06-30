Сложно узнать: Нюша в платье-кимоно и с прической «розетки» оторвалась со знаменитой сестрой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на публике. Она стала популярной, когда была еще подростком.
Артистка стала мелькать на телевидении, а после хита «Вою на луну» ее карьера пошла в гору. Однако теперь она все чаще уделяет внимание семье. У звезды и ее мужа Игоря Сивова растут дети: дочка Симба и маленький сын.
Последние несколько месяцев Нюша находилась в Дубае, куда решила переехать жить. Но летом певица вернулась на родину. Она уже посетила день рождения своей мамы.
А теперь артистка поздравила и свою сестру Марию Шурочкину с 16-летием. она является олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
На фото они предстали в необычных нарядах. Именинница закинула ногу на стену, сверкнув шпагатом. А вот Нюша в платье-кимоно и с прической «розетки» стала неузнаваема.
Нюша и Мария Шурочкина. Фото: соцсети звезды
«Люблю тебя, малыш! Хоть ты давно уже не малыш а 2-х кратная Олимпийская чемпионка! Наши самые лучшие моменты всегда слегка размыты пространством», – написала звезда.
Поклонники восхитились Марией. многие также оценили преображение Нюши. «Ты прелесть», «Ого, прям не узнала», «Сильный загар», «А сестра то круче и пластичнее», «Какие две разные сестры», «Как круто, что вы общаетесь, хоть и такие занятые», «Ой, Нюша! Ты японка? Едва узнала твое лицо», — стали писать подписчики.
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