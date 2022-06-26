Новости шоу-бизнеса: друг Пугачевой сделал признание, Михалков «набросился» на губернатора, кто сорвал прощание с Нарциссом

Накануне друг Аллы Пугачевой сделал признание по поводу якобы выкупленного ею места на израильском кладбище. Тем временем, стало известно, кто сорвал прощание с Пьером Нарциссом. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 25 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Друг Пугачевой сделал признание

На днях в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева купила место на израильском кладбище. Приятель Примадонны посмешил опровергнуть эту информацию.