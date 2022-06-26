Новости шоу-бизнеса: друг Пугачевой сделал признание, Михалков «набросился» на губернатора, кто сорвал прощание с Нарциссом

Накануне друг Аллы Пугачевой сделал признание по поводу якобы выкупленного ею места на израильском кладбище. Тем временем, стало известно, кто сорвал прощание с Пьером Нарциссом. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 25 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.
Друг Пугачевой сделал признание
На днях в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева купила место на израильском кладбище. Приятель Примадонны посмешил опровергнуть эту информацию.
«У Пугачевой есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это семейное захоронение. Планами ждать Страшного суда на кладбище в Кесарии она точно никогда не делилась», - цитирует приятеля сайт mk.ru.
Михалков «набросился» на губернатора
Режиссер Никита Михалков обвинил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в попытке развала страны.
«Насколько случайно губернатор Куйвашев в регионе организовывает «Уральскую партию». Эта партия отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. А что это значит? Если это так, то появляется обеспеченная финансами организация», - сказал Михалков.
Мать Нарцисса сорвала прощание
Прощание с Пьером Нарциссом должно было состояться в субботу. Но родственники его сорвали. Как оказалось, посольство Камеруна не выдает официальную бумагу жене артиста Валерии Калачевой на захоронение в России.
«Мама Пьера хочет принципиально похоронить его в Камеруне. А жена настаивает на России. Сами посудите, мамы Нарцисса не станет - кто к нему будет приходить на могилу? А здесь Пьер - народное достояние, тут его семья», - сказала певица Милена Дейнега.
Пенкин не сможет стать отцом
Сергей Пенкин в 61 не познал радость отцовства. И не планирует. Певец считает, что большая разница в возрасте может повлиять на состояние детей.
«Я сам ребенок немолодых родителей, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои дети не понимали, как меня величать — папа или дедушка», — говорит певец.
Чехова вернулась в Россию
Более четырех месяцев Анфиса Чехова жила на Бали, а накануне вернулась в Россию. Телеведущая заявила, что не отрекалась от родины.
«Я никуда не сбежала и от родины не отреклась. Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», - высказалась Чехова.
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