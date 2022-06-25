Михалков обвинил губернатора Куйвашева в попытке развала страны

Как отметил Никита Михалков, дальше в стране может появиться «Сибирская партия», «Дальневосточная партия», «Северная партия». «Это к чему ведет? К развалу страны. В превращение ее в обломки», - заявил Никита Михалков.

Напомним, что Никита Михалков рьяный сторонник того, чтобы в Екатеринбурге прекратил работу «Ельцин Центр». Даже визит в культурное учреждение несколько лет назад не убедил его в обратном.

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