Михалков обвинил губернатора Куйвашева в попытке развала страны

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон» обвинил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в попытке развала страны. Для начала он вспомнил, как бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель хотел создать в девяностых годах уральскую республику и даже напечатал деньги. Далее режиссер переключился на действующую власть.
«Насколько случайно губернатор Куйвашев в регионе организовывает «Уральскую партию». Эта партия отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. А что это значит? Если это так, то появляется обеспеченная финансами организация. Объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология «Ельцин Центра».
Как отметил Никита Михалков, дальше в стране может появиться «Сибирская партия», «Дальневосточная партия», «Северная партия». «Это к чему ведет? К развалу страны. В превращение ее в обломки», - заявил Никита Михалков.
Напомним, что Никита Михалков рьяный сторонник того, чтобы в Екатеринбурге прекратил работу «Ельцин Центр». Даже визит в культурное учреждение несколько лет назад не убедил его в обратном.
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