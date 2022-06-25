Мать Нарцисса требует похоронить сына в Камеруне и срывает прощание

Родственники популярного певца Пьера Нарцисса сорвали прощание с артистом в Москве, в субботу. Как оказалось, посольство Камеруна не выдает официальную бумагу жене артиста Валерии Калачевой на захоронение в России.

«Мама Пьера хочет принципиально похоронить его в Камеруне, - цитирует слова певицы Милены Дейнега Teleprogramma.pro. - А жена настаивает на России. Сами посудите, мамы Нарцисса не станет - кто к нему будет приходить на могилу? А здесь Пьер - народное достояние, тут его семья».

Сейчас вопрос о похоронах решается между двумя странами - Россией и Камеруном. Прощание с певцом из-за этого перенесли на среду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также