Певец Сергей Пенкин заявил, что уже никогда не станет отцом

Певец Сергей Пенкин за 61 год и так и не познал радость отцовства. Артист откровенничает, что уже поздно думать о наследниках.

По его мнению, большая разница в возрасте может повлиять на состояние детей, которым будет непонятно, как к нему обращаться: то ли он дедушка, то ли — папа.

«Я сам ребенок немолодых родителей, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои дети не понимали, как меня величать — папа или дедушка», — говорит певец.

Пенкин отмечает, что в жизни еще много чего интересного, поэтому он не зацикливается на теме продолжения рода.

«Я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере», — цитирует звезду «СтарХит».

Ранее Сергей Пенкин отмечал, что он думал о детях, но для него всегда на первом месте была сцена. Одно время в Сети бурно обсуждалось, что у певца есть внебрачный сын, однако Пенкин опроверг слухи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».