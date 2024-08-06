Чем прославился Саша Стоун?

Саша Стоун прославился в 2021 году. Тогда он уже стал четырехкратным чемпионом России по боевым искусствам, чемпионом России по армейскому рукопашному бою и четырехкратным победителем международных соревнований по боевому самбо. Тогда спортстмен стал вести свой блог, который набрал 2 миллиона подписчиков.

А в 2022 году он стал участником шоу ТНТ «Звезды в Африке», который добавил ему медийности. Там у него завязались отношения с блогером Валей Карнавал. Роман развивался стремительно. Пара собиралась сыграть свадьбу, но Валя Карнавал порвала с Сашей Стоуном.

Многие считают, что благодаря Вале он стал знаменитостью. Теперь Саша Стоун снимается в кино и выпускает треки. Недавно он снялся во втором сезоне сериала «Бедные смеются, Богатые плачут» и выпустил вторую песню. В его копилке появилось участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае», где он был с Надей Сысоевой. Они пытались строить отношения, но прямо на проекте расстались.