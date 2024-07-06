Сысоева подтвердила, что рассталась со Стоуном: «Вся самая жесть происходит в один момент»

Надежда Сысоева несколько раз переживала расставания. Она была с участником группы «Банд’Эрос» Романом Паном. А потом у актрисы были длительные отношения с телепродюсером Ильей Бачуриным.

Потом она взяла паузу, чтобы поработать над собой и заняться своим здоровьем. Примечательно, что в этом году нее завязался роман с Сашей Стоуном. Они вместе попали в шоу «Выжить в Дубае». Там Надежда со многими конфликтовала и даже приревновала возлюбленного к Анне Седоковой.

А на днях появились слухи, что блогер с ней расстался. Сам Стоун решил опровергнуть только новости о том, что у него уже есть новая девушка. Анна Седокова отметила, что расставание было неизбежно, так как Саше интересны только рейтинги. А Вика Боня рассказала, что пара распалась уже после первого выпуска шоу.

Накануне сама Сысоева прокомментировала ситуацию. Она призналась, что переживает сложный период, так как ее подвергли хейту.

«Это тяжело и очень больно. Наверняка, у вас тоже так было, когда вся самая жесть происходит в один момент. Я похоронила самого близкого и родного человека. Рассталась с парнем. И сейчас переживаю невероятный буллинг по поводу своего возраста, по поводу своих отношений, по поводу своего внешнего вида и своей позиции. Это, конечно, очень тяжело», – пояснила актриса.

Надя Сысоева рассказала, что ходит в спортзал, молится и пытается не ввязываться в перепалки. Так Надежда справляется со всеми событиями. А когда поклонники спросили, все ли у нее хорошо со Стоуном, то она дала лаконичный ответ: «Все сложно». По всей видимости, примирение звезда пока не исключает.

Напомним, что недавно у Сысоевой умерла мама. Она рассказала об этом только сейчас.