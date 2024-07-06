Боня рассказала, что Сысоева называла Стоуна абьюзером на шоу «Выжить в Дубае»

Виктория Боня часто оказывается в центре внимания. Недавно она приняла участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Светская львица с первых выпусков стала конфликтовать с Надеждой Сысоевой, которая в проект пришла с бойфрендом Сашей Стоуном. Однако поведение актрисы многие стали осуждать. Боня также выкладывала мемы, на которых сравнивала Надю с лошадью. А недавно стало известно, что звезда Comedy Woman Надя Сысоева рассталась с блогером Сашей Стоуном.

Боня отмечала, что Стоун не очень хорошо влиял на Сысоеву. А потом она поменяла свое мнение и решила, что актриса просто на шоу показала свое истинное лицо. И теперь Виктория Боня ответила на обвинения в том, что она спекулировала на смерти мамы Нади, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Виктория Боня раскрыла, что происходило в Дубае.

«Я очень сожалею этому, но ты продолжаешь на меня лить грязь. И вот это вот сейчас выливается в эту сторону, что мне приходится говорить, как было на самом деле. Ты приходила, Наденька, и жаловалась, и говорила, что Сашенька абьюзер, что он тебя оскорбляет, обижает, что в палатках вы с ним ругаетесь. Потом ты ходишь грустная, мы тебя на плече на нашем грели. Ты помнишь, как я тебя по головке гладила и говорила: «Наденька, не переживай. Все будет хорошо. Вообще как бы зачем тебе мужчина с такой разнице в возрасте? Если ты самостоятельная девочка и ты можешь, в принципе, найти себе нормальные отношения». Но ты говорила, что как бы «Вик, ты, наверное, понимаешь, да, у тебя были отношения в таком большом разрыве в возрасте». Были, но не было абьюза, нет! И Саша что делал? Он просто издевался над тобой в палатках. При этом ты не хотела это выносить наружу, приходила, как жертва падала нам на плечо», – поделилась звезда.