Сколько жен было у Авербуха?

Илья Авербух является известным фигуристом. Он давно занимается созданием ледовых шоу и разных массовых мероприятий. У прославленного фигурист не сразу сложилась личная жизнь. 12 лет он был в отношениях с фигуристкой Ириной Лобачевой. У них родился сын Мартин в 2004 году. Спустя три года пара со скандалом развелась. Тогда Илья Авербух через суд получил право опеки над наследником, поэтому Мартин остался жить с ним.

Примечательно, что причиной расставания стало то, что у Ильи Авербуха был роман с актрисой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде». Она даже родила от него сына. Однако с ней он не стал дальше строить отношения.

А в 2020 году, когда Авербуху уже было 46 лет, он рассекретил свой роман с молодой звездой кино Лизой Арзамасовой. Влюбленные сыграли свадьбу. Так Лиза Арзамасова, которой на тот момент было 25 лет, стала второй женой чемпиона. В 2021 году у пары родился сын Лев. Теперь Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут еще одного ребенка. Пока неизвестно, кто это будет — мальчик или девочка. Но фигурист мечтает о дочке.