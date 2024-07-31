Как сложился супружеский союз Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Муж Елизаветы Арзамасовой — известный фигурист, олимпийский чемпион Илья Авербух.

Пара находится в отношениях уже несколько лет. Журналисты рассекретили их роман в 2020-м, но химия между ними вспыхнула намного раньше. Разница в возрасте супругов — 21 год.

Впервые они встретились на шоу «Ледниковый период», когда Лизе было всего 15 лет.

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И, естественно, тогда ни о каком романе не могло быть и речи. Но судьба снова соединила двух любящих людей.

В 2020 году на программе «Вечерний Ургант» влюбленные рассказали всю правду о своем романе. Вскоре они сыграли свадьбу.

Для актрисы это первые и единственные серьезные отношения. Для фигуриста — вторые. Ранее он состоял в браке с коллегой по цеху Ириной Лобачевой. В этом союзе на свет появился сын Мартин.

Как рассказывала Лиза, с Мартином они быстро подружились, между ними сложились «добрые, теплые и доверительные отношения». Роль мачехи сделала ее более ответственной, хотя в ней и раньше «ответственности было выше крыши».