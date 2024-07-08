Беременная Арзамасова засняла Авербуха с сыном Львом: «Мои любимые мужчины в кафе»

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев. А также уже скоро у супругов появится еще один ребенок. Актриса уже не прячет свой беременный живот.
Еще недавно Лиза Арзамасова активно работала. Теперь она уже все чаще отдыхает с семьей. Накануне акртистка посетила ресторан. Она засняла Илью Авербуха, который усадил сына к себе на колени и рассказывал ему историю. Мальчик восхищенно открыл рот и распахнул глаза.
«Вчера вечером. Мои любимые мужчины в кафе. За соседними столиками, — кто флиртует, кто деловые разговоры ведет, — а у нас все глобально, из серии «папа, расскажи историю». А папа историй знает «мильоны», а что не знает, понапридумывает. В этот прекрасный день желаю всем добра, любви, благополучия и взаимопонимания», — написала Арзамасова.
Так она поздравила всех с Днем любви, семьи и верности. Поклонники восхитились тем, как Илья ладит с малышом. К слову, у него есть сын Мартин от прошлых отношений.
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Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
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