Беременная Арзамасова засняла Авербуха с сыном Львом: «Мои любимые мужчины в кафе»

Лиза Арзамасова ждет второго ребенка. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова поделилась трогательными кадрами.

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев. А также уже скоро у супругов появится еще один ребенок. Актриса уже не прячет свой беременный живот. 

Еще недавно Лиза Арзамасова активно работала. Теперь она уже все чаще отдыхает с семьей. Накануне акртистка посетила ресторан. Она засняла Илью Авербуха, который усадил сына к себе на колени и рассказывал ему историю. Мальчик восхищенно открыл рот и распахнул глаза. 

«Вчера вечером. Мои любимые мужчины в кафе. За соседними столиками, — кто флиртует, кто деловые разговоры ведет, — а у нас все глобально, из серии «папа, расскажи историю». А папа историй знает «мильоны», а что не знает, понапридумывает. В этот прекрасный день желаю всем добра, любви, благополучия и взаимопонимания», — написала Арзамасова. 

Так она поздравила всех с Днем любви, семьи и верности. Поклонники восхитились тем, как Илья ладит с малышом. К слову, у него есть сын Мартин от прошлых отношений. 

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Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

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