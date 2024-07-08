Беременная Арзамасова засняла Авербуха с сыном Львом: «Мои любимые мужчины в кафе»

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев. А также уже скоро у супругов появится еще один ребенок. Актриса уже не прячет свой беременный живот.

Еще недавно Лиза Арзамасова активно работала. Теперь она уже все чаще отдыхает с семьей. Накануне акртистка посетила ресторан. Она засняла Илью Авербуха, который усадил сына к себе на колени и рассказывал ему историю. Мальчик восхищенно открыл рот и распахнул глаза.