Галкин* опроверг новость о возвращении Пугачевой в Россию

Алла Пугачева редко говорит о своей жизни. Она уехала жить за границу с семьей. Теперь певица растит двойняшек Лизу и Гарри в Израиле. Но этим летом она снова привезла их в Латвию. Ей нравится отдыхать в Юрмале.

Артистка уже виделась с Лаймой Вайкуле и Данилой Козловским. А теперь появилась новость, что Алла Пугачева собирается в Россию. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что пообщался с окружением певицы и выяснил, что она неделю проведет в Москве и уладит ряд вопросов, а также договорится р большом концерте.

На эти сообщения отреагировал Максим Галкин*. Он сейчас с Аллой Пугачевой находится в Латвии. Артист опроверг новость. Он назвал эту информацию фейком и выдумкой. Юморист заверил, что не знает никакого Дворцова. Он возмутился из-за того, что выдумываются такие новости. Также муж Аллы Пугачевой отметил, что судится из-за своего статуса иноагента не для того, чтобы снова работать в России.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.