Где находится Пугачева в данный момент?

Алла Пугачева в 2022 году уехала из России. Она теперь живет в Израиле. Вместе с мужем певица поселилась в доме в Кесарии. Однако осенью и весной певица летает на Кипр, где у нее есть своя недвижимость. А лето Алла Пугачева проводит в Латвии вместе с двойняшками Лизой Галкиной и Гарри Галкиным.
У Аллы Пугачевой есть дом в Юрмале, но она предпочитает жить в арендованном особняке. Примадонна находится в Юрмале, где часто гуляет с наследниками. И там она будет находится до конца лета.
Алла Пугачева часто видится с друзьями. Она уже успела посетить фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. А 29 июля певица неожиданно стала гостьей на моноспектакле Данилы Козловского. Актер также находится в Юрмале.
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Алла Пугачева и Данила Козловский. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
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