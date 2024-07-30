Где находится Пугачева в данный момент?

Алла Пугачева в 2022 году уехала из России. Она теперь живет в Израиле. Вместе с мужем певица поселилась в доме в Кесарии. Однако осенью и весной певица летает на Кипр, где у нее есть своя недвижимость. А лето Алла Пугачева проводит в Латвии вместе с двойняшками Лизой Галкиной и Гарри Галкиным.

У Аллы Пугачевой есть дом в Юрмале, но она предпочитает жить в арендованном особняке. Примадонна находится в Юрмале, где часто гуляет с наследниками. И там она будет находится до конца лета.

Алла Пугачева часто видится с друзьями. Она уже успела посетить фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле. А 29 июля певица неожиданно стала гостьей на моноспектакле Данилы Козловского. Актер также находится в Юрмале.