Алла Пугачева вернется в Москву вместе с детьми до конца лета

Алла Пугачева с 2022 года живет в Израиле. С собой она увезла двойняшек Лизу и Гарри. Раньше они учились в престижной школе в Москве, потом перешли на дистанционное обучение, а после переезда им пришлось привыкать к новой школе. В этом году певица провела весну на Кипре. Но там стало жарко, поэтому она редко появлялась на улице. А в середине лета звезда приехала в Прибалтику, где видится с друзьями и посещает разные мероприятия.

Там Алла Борисовна находится с двойняшками. К ней прилетел и муж-иноагент Максим Галкин*. А теперь ходят слухи, что певица собралась приехать в Москву. Об этом она проболталась друзьям. Отмечается, что певица пробудет в России до конца лета. А так как она употребила местоимение «мы», то значит, что с ней могут прилететь дети. Лиза и Гарри давно скучают по своему дому, где росли, пишет « МК ».

А вот Галкин* пока не намерен прилетать в Россию. Он продолжает судиться, так как хочет добиться, чтобы его исключили его из реестра иноагентов. Пока Пугачева будет в Москве она сможет обновить документы, проверить свою недвижимость и повидаться с друзьями.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.