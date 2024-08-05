Алена Водонаева заявила, что голливудский актер позвал ее на свидание: «Не Тимоти Шаломе, но по типажу такой же худой»

Алена Водонаева после развода со вторым мужем Алексеем Комовым не рассказывает о личной жизни. Она признавалась, что не хочет больше выходить замуж, а также не горит желанием жить с мужчиной. У нее есть сын Богдан от первого брака с Алексеем Малакеевым, которому скоро исполнится 14 лет. В передаче «Дерзкая готовка» она пожаловалась, что с трудом справляется с переходным возрастом наследника. Однако у Алены есть время на романы.

«У меня сегодня свидание. Да, а что в этом такого? Вообще не придавай значение. Просто какое-то», — похвасталась она.

Она уточнила, что его имя начинается на букву «а», но он не Алексей. Телеведущая отметила, что потенциальный бойфренд ей нравится. Однако вскоре Водонаева рассказала, что у нее запланировано еще одно свидание, но уже в США. Она похвасталась, что достаточно известный голливудский актер с ней ведет переписку с апреля. Экс-участница «Дома-2» заявила, что ей так нравится этот парень, что она худеет перед свиданием с ним.

«Я на диете, так как в августе у меня еще одно свидание, другое, в Америке. Мне надо похудеть, потому что парень очень худой. я не буду говорить кто это, но он известный. Мы переписываемся. Я понимаю, что это будет наша первая встреча, мы никогда не виделись. Он публичный человек, особенно в последние два года. Актер. Не Тимоти Шаломе, но по типажу такой же худой. Он пригласил меня на свидание, написал официально. Я слетала сделала визу, я была в Джакарте. То есть, я из-за парня поехала обновила визу. Я не планировала туда ехать. Мы с апреля в переписке. Я хочу приехать очень худой, потому что я не могу приехать к нему как женщина, я и так его старше. Надо килограмма два еще сбросить. Он русый. Не женат и молодой. Совершеннолетний по американским меркам», — поделилась звезда.