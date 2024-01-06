Алена Водонаева заподозрила новую жену Александра Петрова в нечестности: «Девушка не так проста»

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева провела собственное расследование об отношениях Александра Петрова с его молодой женой Викторией и выяснила, что все на самом деле не так, как пытался преподнести публике актер.

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Водонаева написала в соцсетях, что Петров был подписан на свою новую пассию год, хотя сам уверял, что знакомы они не так давно. И сделал предложение чуть и не через пару недель после знакомства.

«Девушка не так проста. Она реально учится в театральном вузе и постила фотографии с сексуальным подтекстом, зная, что Петров на нее подписан - заказала модного фотографа, например. Молодая, симпатичная, тоненькая - Петрова понять можно», - написала Водонаева.

Звезда соцсетей уверена, что Виктория далеко пойдет с таким мужем. Ведь не каждой выпускнице театрального вуза так везет в жизни.

Напомним, свадьба Петрова с неизвестной ранее девушкой грянула как гром среди ясного неба. Все были уверены, что Александр позовет замуж Стасю Милославскую, с которой жил в гражданском браке 4 года.